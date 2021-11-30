Застрявшие в ЮАР россиянки рассказали, как планируют вернуться на родину

Штамм коронавируса "Омикрон" внес коррективы в отдых российских туристов в ЮАР. Многие страны прекратили авиасообщение с африканскими государствами. Это привело к отмене и переносу рейсов. Между ЮАР и Россией нет прямого авиасообщения, а теперь под удар попали и транзитные маршруты. Многие государства вывозят из Африки только своих соотечественников и отказываются пускать на борт граждан других стран. Рассказываем, как россияне планируют вернуться на родину.



Фото: AP Photo/Jerome Delay

Ограниченное авиасообщение

Новый штамм коронавируса "Омикрон" стремительно распространяется по миру. В начале ноября первые случаи заражения выявили в ЮАР и Ботсване. На сегодняшний день его зафиксировали уже почти в 20 государствах.

"Омикрон" проник в Великобританию, Германию, Испанию, Израиль, Бельгию, Австрию, Японию и другие страны. В ВОЗ предупредили, что новый штамм может оказаться заразнее своих предшественников из-за беспрецедентного количества спайковых мутаций. На этом фоне США и многие государства ЕС прекратили авиасообщение с некоторыми африканскими странами.

В России новый штамм COVID-19 пока не обнаружили. С 28 ноября Российская Федерация ограничила въезд жителям ряда африканских государств и прекратила формировать туда туры. Под запрет попали в том числе ЮАР и Ботсвана. Въезд также ограничили всем иностранцам, которые находились в указанных странах в течение последних 10 дней.

Между ЮАР и Россией нет прямого авиасообщения. Из-за ситуации с распространением нового штамма под удар попали транзитные маршруты, поэтому некоторые российские туристы застряли в Африке.

Генконсульство России в Кейптауне запланировало вывозной рейс в Москву на 3 декабря.





Telegram-канал Генерального консульства России в Кейптауне По предварительной информации, коммерческий рейс при поддержке компании Ethiopian Airlines состоится 3 декабря (Кейптаун – Аддис-Абеба – Москва).

Билет в экономкласс обойдется пассажирам в 22 307 рандов ЮАР (порядка 103 тысяч рублей), отметили в представители дипмиссии.



Россияне застряли в ЮАР из-за закрытия авиасообщения

Русские туристы в ЮАР

Туристка из Москвы Юлия прилетела в Кейптаун в отпуск 3 ноября. Обратный вылет у россиянки запланирован на 6 декабря авиакомпанией Turkish Airlines. Однако в связи с новыми ограничениями девушка опасается, что не сможет улететь вовремя.





Юлия Алексеева туристка из России На ближайшие даты авиакомпания отменила все вылеты. Наш не отменяют и деньги не возвращают, соответственно. Хотя всем понятно, что его все равно отменят.

Девушка рассказала, что первые дни ограничений на вылеты из ЮАР туристы не понимали, как вернуться на родину. Позднее появилась возможность улететь рейсом авиакомпании Ethiopian Airlines, говорит Юлия Алексеева.

"Однако цены совсем не демократичные. От 60 тысяч рублей на человека на ближайшие даты. А если оставаться дольше, то не факт что вообще сможем улететь", – добавила девушка.

В то же время внезапные ограничения на вылеты из ЮАР не испортили впечатления от этой страны, призналась девушка.

"Путешествуя в нынешнее ковидное время, все мы отдаем себе отчет в определенной рискованности этих поездок. Каждый должен быть готов к таким ситуациям и морально, и материально. А Африку посмотреть стоит", – заключила россиянка.



Фото: AP Photo/Jerome Delay

Одна из российских туристок, застрявших в ЮАР, рассказала Москве 24, что если пребывание в Африке затянется надолго, то ей придется договариваться с другими туристами и снимать общее жилье.

С трудностями при вылете из Кейптауна столкнулась москвичка Кристина Таропан. Ее рейс в Москву через Катар, запланированный на 8 декабря, отменен. Девушка отметила, что пока не знает, вернут ли ей деньги за билет, который стоил 43 тысячи рублей. Письмо в авиакомпанию она еще только планирует написать. Туристка призналась, что ситуация с вылетом доставила ей неудобства. В то же время обстановка в ЮАР, по ее словам, в целом спокойная.





Кристина Таропан туристка из России в Кейптауне В Кейптауне все открыто: рестораны, магазины, торговые центры, туристические места, нацпарки. Даже толпы в McDonald's есть.

Туристка добавила, что пока не решила, полетит ли в Россию на вывозном рейсе 3 декабря.

