Врач рассказал об опасности, которая может подстерегать россиян на отдыхе за рубежом

С 1 декабря РФ возобновила авиасообщение еще с пятью странами. В список вошли Аргентина, Бразилия, Бангладеш, Монголия и Коста-Рика. Вместе с тем в Роспотребнадзоре рекомендуют россиянам отказаться от заграничных путешествий на Новый год. Разбираемся, стоит ли рисковать и куда-то лететь с учетом распространения по миру нового штамма коронавируса "Омикрон".



Новые страны для путешествий

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 декабря возобновить авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Бангладеш, Монголией и Коста-Рикой. В Бангладеш самолеты могут отправляться дважды в неделю по маршруту Москва – Дакка. Перелеты в Монголию возможны рейсами Москва – Улан-Батор трижды в неделю. С частотой по одному рейсу в неделю можно воспользоваться маршрутами Улан-Удэ – Улан-Батор, Иркутск – Улан-Батор и Красноярск – Улан-Батор.

В Бразилию полеты возобновились из Москвы в Рио-де-Жанейро (два раза в неделю), в Коста-Рику – из Москвы в Сан-Хосе (дважды в неделю). В свою очередь, в Аргентину лайнеры будут следовать по маршруту Москва – Буэнос-Айрес с частотой два рейса в неделю. Также Россия сняла все ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар.

По данным Ассоциации туроператоров России, запуск прямых рейсов в пять новых стран маловероятен. Добраться до этих государств удастся только с пересадками. Отмечается, что ранее в Бангладеш и Коста-Рику самолеты из РФ вообще не летали, поэтому туристический потенциал данных направлений минимален.

Что касается Монголии, то она принимает туристов. Страна признает вакцину "Спутник V", поэтому привитым отечественным препаратом путешественникам не потребуется сидеть на карантине. От изоляции освобождаются и люди, которые переболели COVID-19, а также имеют подтверждающую этот факт документацию и отрицательный ПЦР-тест. Всем остальным придется отсидеть карантин и проходить ПЦР-тестирование.



В Аргентине тоже принимают туристов, но не всех, а только тех, кто сделал прививку. Для въезда нужно иметь с собой сертификат о вакцинации (на английском или испанском языках). При этом путешественникам все-равно придется предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, а также еще раз сдать анализ между пятым и седьмым днем после прилета.

Бразилия принимает всех россиян, в том числе и с туристическими целями. Для полета понадобится отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посадки на рейс.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам не выезжать за рубеж и провести новогодние праздники дома. По ее словам, в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" ситуация с закрытием границ разных стран постоянно меняется. Поэтому у туристов есть реальный риск столкнуться с большим количеством проблем вместо отдыха.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, (нужно. – Прим. ред.) провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи.

Кроме того, она добавила, что россияне, которые возвращаются домой из стран, где выявили "Омикрон"-штамм, будут обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию. При этом Попова указала, что в России пока не зафиксировали случаев заболевания новым вариантом коронавируса. Она напомнила, что главной профилактикой заболевания является ношение масок, сокращение контактов, вакцинация и ревакцинация.

В свою очередь, главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не исключил, что в скором времени на территории страны может произойти появление "Омикрона".



Стоит ли рисковать?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 посоветовал россиянам на время забыть про зарубежный отдых, так как, по его словам, в каждой стране развивается свой вариант коронавируса.

"Южная Африка отлично показала, что расслабляться ни в коем случае нельзя, пока пандемия не закончилась. Проблема в том, что человек, защищенный от тех вариантов вируса, которые циркулируют внутри нашей страны, может быть более уязвим к заграничным штаммам. Тот же "Омикрон" люди привезли в некоторые государства как раз из Египта и других стран Африки", – пояснил специалист.





Алексей Водовозов врач-терапевт Поэтому весь туризм может быть только медицинским или вакцинным. Когда, например, люди летят в другую страну, чтобы сделать местную прививку. В некоторых случаях это вполне оправданно.

Эксперт рекомендовал проводить праздники в пределах России, где есть множество интересных мест для отдыха. Он также добавил, что рисковать и отправляться в зарубежные поездки нет никакого смысла. Для того чтобы сохранить здоровье, необходимо вакцинироваться, продолжать носить маски, обрабатывать руки и держать по возможности безопасное расстояние, заключил врач.