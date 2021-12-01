Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Россия с 1 декабря возобновила авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной, информирует Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

О возобновлении авиасообщения было объявлено в середине ноября.

Сообщалось, что в Бангладеш самолеты дважды в неделю начали летать по маршруту Москва – Дакка. Перелеты в Монголию возможны рейсами Москва – Улан-Батор трижды в неделю, Улан-Удэ – Улан-Батор, Иркутск – Улан-Батор и Красноярск – Улан-Батор – с частотой по одному рейсу в неделю на каждом маршруте.

В Бразилию самолеты стали летать два раза в неделю по маршруту Москва – Рио-де-Жанейро, в Коста-Рику – по маршруту Москва – Сан-Хосе дважды в неделю. В свою очередь, в Аргентину лайнеры начали следовать по маршруту Москва – Буэнос-Айрес с частотой два рейса в неделю.

Россия также возобновила регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар.

Кроме того, с 1 декабря возобновилось на взаимной основе авиасообщение с Киргизией по маршрутам Жуковский – Бишкек и Жуковский – Ош с частотой по одному рейсу в неделю на каждом маршруте. Из пунктов России, где возобновлено международное авиасообщение, можно будет попасть в Иссык-Куль (Тамчи) с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Авиасообщение вновь запущено и с Вьетнамом по маршрутам Москва – Хошимин и Москва – Нячанг. Самолеты будут следовать дважды в неделю на каждом маршруте.

Помимо прочего, два рейса в неделю доступны по маршруту Жуковский – Рим

Увеличено количество рейсов между Россией и Казахстаном. Открываются перелеты по маршрутам Жуковский – Нур-Султан, Жуковский – Алма-Ата и Жуковский – Шымкент с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте, а также рейсы в Нур-Султан, Алма-Аты, Актау, Атырау, Актобе, Караганду, Усть-Каменогорск из Москвы и других городов России.

Дополнительно до 14 рейсов в неделю увеличено количество отправлений в Азербайджан по маршруту Москва – Баку.

Ранее с 5 октября Россия сняла ограничения на авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР. Кроме этого, полеты возобновились на Гоа и Тенерифе.