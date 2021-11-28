Южный вестибюль станции метро "Нагатинская" закрыли для пассажиров

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

18:02

Российским туристам рассказали о лучших горнолыжных курортах

туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Названы лучшие горнолыжные курорты, подходящие для отдыха с детьми, а также для профессионалов и любителей фрирайда. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В туристическом сервисе Russpass отметили курорты "Роза Хутор" и "Красная Поляна", находящиеся в Краснодарском крае. Отдых в этих места подойдет как для начинающих, так и для уверенных сноубордистов и лыжников.

Также в список лучших горнолыжных курортов попали "Архыз" с черными трассами и "Домбай", расположенные в Карачево-Черкессии. Отмечены были и "Большой Вудъявр" в Мурманской области, кузбасский "Шерегеш", красноярский "Бобровый Лог", "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии и "Гора Соболиная" в Иркутской области.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры отмечают высокий спрос на новогодние поездки на популярные зарубежные курорты.

Наиболее бюджетным зарубежным направлением для россиян на Новый год является Турция – недельный тур на двоих с питанием по системе "все включено" в трехзвездочный отель в Кемере можно найти за 24 тысячи рублей за пакет.

Россияне скупили все дорогие номера на горнолыжных курортах на Новый Год

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать