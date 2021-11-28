Российским туристам рассказали о лучших горнолыжных курортах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Названы лучшие горнолыжные курорты, подходящие для отдыха с детьми, а также для профессионалов и любителей фрирайда. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В туристическом сервисе Russpass отметили курорты "Роза Хутор" и "Красная Поляна", находящиеся в Краснодарском крае. Отдых в этих места подойдет как для начинающих, так и для уверенных сноубордистов и лыжников.

Также в список лучших горнолыжных курортов попали "Архыз" с черными трассами и "Домбай", расположенные в Карачево-Черкессии. Отмечены были и "Большой Вудъявр" в Мурманской области, кузбасский "Шерегеш", красноярский "Бобровый Лог", "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии и "Гора Соболиная" в Иркутской области.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры отмечают высокий спрос на новогодние поездки на популярные зарубежные курорты.

Наиболее бюджетным зарубежным направлением для россиян на Новый год является Турция – недельный тур на двоих с питанием по системе "все включено" в трехзвездочный отель в Кемере можно найти за 24 тысячи рублей за пакет.

