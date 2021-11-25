Эксперты назвали самые дорогие зарубежные направления для путешественников

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В число самых дорогих зарубежных направлений попали Новая Зеландия и Мальдивы. Об этом сообщили эксперты туристической отрасли Ura.ru.
По словам президента "Уральской ассоциации туризма" Михаила Мальцева, зарубежные направления можно разделить на две группы: дорогие в силу удаленности и дорогие из-за средств размещений.
В первую группу попали Новая Зеландия, Колумбия, страны Черной Африки. В этих странах на стоимость поездки влияют индивидуальные программы, инструкторы и охрана. Во вторую группу попали Мальдивские и Сейшельские острова.
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что Мальдивы и Сейшелы не являются массовыми направлениями для отдыха из-за высокого ценника.
Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России напомнили гражданам правила въезда на популярный курорт ОАЭ – Абу-Даби. Всем россиянам, включая вакцинированных, необходимо сдать ПЦР-тест не ранее чем за 48 часов до вылета. Указанную справку с портала госуслуг на английском языке и с печатью необходимо распечатать.
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