Туроператоры РФ ожидают увеличения продаж туров из-за смягчения COVID-ограничений на Кубе

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Ослабление антикоронавирусных мер на Кубе привлечет туристов и позволит увеличить продажи путевок как минимум на 10–15%, сообщили РИА Новости российские туроператоры.
"Мы ожидаем, что продажи увеличатся как минимум на 10–15%", – рассказали в пресс-службе "Интуриста".
В свою очередь, в Anex Tour отметили, что ожидают увеличения продаж на 30–35%. Специалисты объясняют это снятием запрета на поездки по стране, включая путешествия в популярную у российских туристов Гавану.
"Облегчение правил посещения Кубы, и, что очень важно, открытие внутреннего сообщения должно сказаться положительно на выборе именно этого направления. Кубинская Гавана – самая популярная экскурсия у туристов", – уточнили туроператоры.
По словам представителей Anex Tour, была поставлена первая со времени начала эпидемии полетная программа из Санкт-Петербурга в Варадеро.
"Ранее мы летали из Петербурга до всей эпопеи с закрытием авиасообщения, в том числе летом. Программа была востребована. Первые два рейса в этом году захватят период новогодних праздников", – пояснили в компании.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря Россия снимает ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу.
Также на Кубе больше не требуется семидневный карантин для самостоятельно въезжающих туристов, а с 15 ноября при посещении страны не требуется и справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Данная мера доступна только полностью вакцинированным российским туристам.
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