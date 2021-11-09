В АТОР оценили возможный эффект от отмены карантина для туристов на Кубе

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что отмена карантина для туристов на Кубе не приведет к росту турпотока из РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Какого-то дополнительного потока не вызовет, но туристы очень положительно восприняли эту новость", – заявила она.
Ранее стало известно, что на Кубе больше не требуется семидневный карантин для самостоятельно въезжающих туристов.
Кроме того, с 15 ноября при посещении страны не потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Данная мера доступна только полностью вакцинированным российским туристам.
Также стало известно, что Россия возобновила регулярное авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами, Нидерландами, Норвегией, Ираном, Оманом, Словенией и Швецией. До этого перелеты были прерваны в связи с пандемией коронавируса.
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