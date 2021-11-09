В АТОР допустили снижение цен на путевки в Египет и ОАЭ

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Стоимость путевок в Египет и Арабские Эмираты может снизиться на фоне возобновления чартерного авиасообщения с данными странами. Об этом в беседе с Ura.ru заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
"Это (чартерное авиасообщение. – Прим. ред.) приведет к увеличению числа рейсов из городов России. Снижение цен может быть на перевозки на 10–20%, а именно авиаперевозка является основной составляющей в турпакете", – объяснил он.
Горин отметил важность возобновления регулярного авиасообщения с Таиландом, куда пускают только вакцинированных туристов, а также добавил, что скоро на подобных условиях планирует открыться Вьетнам.
Президент "Уральской ассоциации туризма" Михаил Мальцев добавил, что к направлениям, обладающим высоким туристическим потенциалом, помимо Египта, ОАЭ и Таиланда, можно отнести Турцию, если там сумеют справиться с ростом цен.
9 ноября Россия возобновила чартеры с Египтом и ОАЭ. По данным российских туроператоров, граждане РФ выкупили почти все туры на курорты Египта на ближайшие две недели.
Tez Tour сообщал, что места оставались только на туры в Шарм-эш-Шейх на 10 ноября и в Хургаду на 11 ноября, однако после этих дат свободных мест практически нет.
Россияне скупили практически все туры в Египет
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