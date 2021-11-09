В ГД заявили о неготовности курортов Египта принимать туристов из России

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Комментируя возобновление чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из России, депутат Госдумы, председатель парламентского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил, что курорты Египта в связи с недавним отравлением россиян в одном из отелей не готовы к возросшему турпотоку из РФ, сообщает Nеws.ru.

По словам эксперта, возвращение таких авиарейсов вызовет снижение стоимости отдыха "из соображений конкуренции" на этих направлениях.

"Меня на самом деле больше интересует не появление чартеров, а именно состояние курортов, которые будут принимать наших туристов, потому что последние события, связанные с египетским отравлением, говорят о том, что на местах не готовы к тому, чтобы возобновить такой турпоток", – сказал депутат.

Он уточнил, что в Госдуме держат на контроле ситуацию с отравлением российских туристов, а в Ростуризм были направлены соответствующие запросы и получены исчерпывающие ответы.

Касаемо повышения конкурентоспособности туризма на внутренних направлениях, эксперт отметил, что нужна работа "над всеми аспектами". Также, по его мнению, следует разобраться с законодательством в этой сфере, так как последний принятый в России закон, связанный с туризмом, был закон о туризме только 1996 года, регулирующий в основном зарубежный туризм.

Депутат рассказал, что от комитета по туризму были направлены поправки в бюджет, который будет обсуждаться 23 ноября. Они касаются распространения кешбека на детский туризм, лагеря и увеличения суммы кешбека на поездки на Дальний Восток. Также были подняты вопросы и о стоимости авиабилетов на внутренние направления.

"Нужно параллельно работать над всеми аспектами туризма, так как этот продукт включает в себя около 50 отраслей экономических, если хотя бы одна из них начинает просаживаться, то туризм получим не полноценный", – уверен специалист.

Ранее сообщалось, что россияне выкупили почти все туры на курорты Египта на ближайшие две недели. По данным туроператора Tez Tour, места остаются на туры в Шарм-эш-Шейх на 10 ноября и в Хургаду на 11 ноября. После этих дат свободных мест практически нет.

Кроме того, до этого стало известно, что туроператоры ожидают снижение цен на путевки в Египет после запуска чартеров, который планируется на 9 ноября. По их словам, билеты на Красное море подешевеют примерно на 20%.

