Туроператоры ожидают снижение цен на путевки в Египет после запуска чартеров

С 9 ноября запустят чартеры в Египет. Туроператоры говорят, что билеты на Красное море подешевеют примерно на 20%.

Отели заполнены российскими туристами под завязку. О том, какие справки сейчас требуют в аэропорту, – в эфире телеканала Москва 24.