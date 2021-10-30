В Москве выросли продажи алкоголя перед нерабочими днями

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Введение режима нерабочих дней в Москве привело к резкому росту спроса на спиртное, как сообщает издание "Коммерсант".

В специализированных розничных магазинах горожане тратили на 70% больше денег, чем в обычное время, согласно данным Tinkoff CoronaIndex. Вместе с тем выросло и число транзакций (на 21%), а средний чек на покупку алкоголя вырос на 40%.

О росте продаж спиртного сообщили и федеральные сети – он составил 50-60%.

Ранее пресс-секретарь департамента торговли и услуг Тарас Белозеров сообщил, что с 28 октября по 7 ноября в Москве не будут работать магазины, торгующие преимущественно алкоголем.

Несмотря на это, представители сети алкогольных магазинов "Красное&Белое" и "ВинЛаб" сообщили, что торговые точки продолжат работу в стандартном режиме. Данное решение объяснили наличием в ассортименте товаров первой необходимости.