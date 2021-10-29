Иммунолог назвала ошибки, которые допускают россияне на самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главными ошибками россиян во время самоизоляции являются высокая информационная нагрузка и несоблюдение режима питания, рассказала иммунолог Мария Польнер. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Дома появляется большой соблазн устраивать себе постоянные перекусы из мучного и сладкого, у многих учащается употребление алкогольных напитков. Все это негативно сказывается на здоровье, ведет к гастроэнтерологическим и эндокринным заболеваниям", – пояснила врач.
Польнер отметила, что стресс из-за ограничения общения в период самоизоляции, а также негативная информация могут спровоцировать развитие различных хронических заболеваний. По ее словам, это могут быть кожные или сосудистые заболевания.
"Есть большой соблазн целый день сидеть в телефоне или включить фоном телевизор, но бесконтрольный поток тревожных новостей негативно сказывается на психологическом состоянии", – пояснила Польнер.
Иммунолог посоветовала ограничить просмотр негативной информации, а также придерживаться графика ежедневных дел.
Ранее специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что пассивный отдых на диване в нерабочую неделю может вызвать апатию и вялость.
Он отметил, что ограничения из-за коронавируса введены вовремя, однако они не исключают поездки за город и занятия спортом. Самое главное, подчеркнул эксперт, стараться не посещать людные места. Регулярно тренироваться можно и дома, отметил Тяжельников.
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