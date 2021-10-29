Россиян предупредили о вреде пассивного отдыха в нерабочую неделю

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Пассивный отдых на диване в нерабочую неделю может вызвать апатию и вялость. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Если вы проспите или пролежите все каникулы на диване, позволив себе лениться, ваш организм не скажет вам спасибо. Пассивный отдых затягивает, вызывает гиподинамию, снижение мозгового кровообращения, а в результате – апатию и вялость", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Он отметил, что ограничения из-за коронавируса введены вовремя, однако они не исключают поездки за город и занятия спортом. Самое главное, подчеркнул эксперт, стараться не посещать людные места. Регулярно тренироваться можно и дома, отметил Тяжельников.
В случае когда необходимо использовать общественный транспорт, нужно соблюдать профилактические меры: не пренебрегать маской, тщательнее мыть руки и обрабатывать их антисептиком.
"Важно одеваться с учетом погоды, стараться не выходить вспотевшими на холод. По рекомендации врача принимайте препараты для повышения иммунитета. Однако самым надежным способом профилактики остается вакцинация от гриппа и коронавируса", – подчеркнул врач.
Почти две трети жителей столицы планируют провести нерабочие дни дома, при этом 36% москвичей рассчитывают посвятить свободное время прогулкам. Такими данными ранее поделились аналитики компании IFORS Research.
Эксперт рассказал, можно ли делать ремонт во время ковидных каникул
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