Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет

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Российские туроператоры начали продажи путевок на курорты Египта с перелетами на собственных чартерных рейсах, однако исключили существенное удешевление поездок в эту страну, передает РИА Новости.
Появление чартеров, позволившее снизить цены на перелеты, не улучшило ситуацию со стоимостью туров, потому что в Египте сохраняется дефицит мест в отелях. Такая ситуация продлится примерно до середины ноября.
По информации туроператора "Интурист", с 9 ноября пиковая загрузка в отелях Египта будет снижаться, появятся свободные места. Компания уже открыла чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Саратова и Казани в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Туроператоры советуют россиянам поторопиться с бронированием путевок в Египет на Новый год. Ожидается, что такие перелеты будут востребованы в связи с доступной ценой на размещение и питание по системе "все включено".
Туроператоры России объявили о рекордном спросе на туры в Египет во время ноябрьских праздников. По информации АТОР, мест в качественных отелях на курортах этой страны практически не осталось.
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