В России резко увеличился спрос на авиабилеты в Калининград, Иркутск и Сочи

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В России резко выросло количество поисков билетов на самолет в Калининград, Иркутск и Сочи после объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к коммерческому департаменту "Победы".

"Вчера после объявления недели нерабочих дней зафиксирован аномальный всплеск запросов билетов на соответствующие даты в Калининград, Иркутск и Сочи", – сказал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что уже 19 октября пользователи сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales стали на 49% чаще искать билеты. Уточнялось, что 67% людей интересуются внутренними перелетами. В топе находятся столицы регионов, черноморские курорты и Калининград. 10% людей ищут Турцию, 2% – Египет и ОАЭ, 1,5% – Венгрию, Кипр, Грецию и Грузию.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.