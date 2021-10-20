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Общество

16:12

В России увеличился спрос на авиабилеты после объявления нерабочих дней в РФ

общество туризм

Фото: Depositphotos/VitalikRadko

После объявления нерабочих дней в России стали чаще искать авиабилеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales.

Пользователи стали на 49% чаще искать билеты уже 19 октября.

"Явный пик среднесуточного количества поисков билетов за последние дни и на вчера приходится на вылет в конце октября. Его вполне можно трактовать как реакцию на режим нерабочих дней", – рассказали в сервисе.

67% людей интересуется внутренними перелетами. В топе находятся столицы регионов, черноморские курорты и Калининград. 10% людей ищут Турцию, 2% – Египет и ОАЭ, 1,5% – Венгрию, Кипр, Грецию и Грузию.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение ввести в России нерабочие дни из-за сложной ситуации с коронавирусом. Нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября включительно на всей территории страны.

Заработная плата в этот период должна выплачиваться сотрудникам в полном объеме. Кроме того, регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут сами ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

Путин поддержал введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

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