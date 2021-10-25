Туристы из России раскупили места в дорогих отелях Египта

Фото: depositphotos/slava296

Туроператоры России объявили о рекордном спросе на туры в Египет во время ноябрьских праздников. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.

Представители организаций рассказали, что свободных мест в качественных египетских отелях практических не осталось. В частности это отметили в компании "Интурист".

"На ноябрьские выходные найти места в египетских гостиницах очень сложно. На даты локдауна в Москве и регионах спрос вырос в разы. Многие премиум-отели Хургады и Шарм-эш-Шейха уже выставили stop sale", – уточнили представители туроператора.

Помимо покупок туров из России, туроператоры также обрабатывают запросы от туристов, которые уже находятся за рубежом и рассчитывают на продление своего отдыха.

Что касается транспортной доступности Египта, то туроператоры сообщают о почти максимальной заполненности регулярных рейсов на ноябрь. Как отмечают в компании PEGAS Touristik, самолеты загружены уже более чем на 75%. Чартерные рейсы будут доступны только с 9 ноября.