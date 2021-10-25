Туристы из России раскупили места в дорогих отелях Египта

Фото: depositphotos/slava296
Туроператоры России объявили о рекордном спросе на туры в Египет во время ноябрьских праздников. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.
Представители организаций рассказали, что свободных мест в качественных египетских отелях практических не осталось. В частности это отметили в компании "Интурист".
"На ноябрьские выходные найти места в египетских гостиницах очень сложно. На даты локдауна в Москве и регионах спрос вырос в разы. Многие премиум-отели Хургады и Шарм-эш-Шейха уже выставили stop sale", – уточнили представители туроператора.
Помимо покупок туров из России, туроператоры также обрабатывают запросы от туристов, которые уже находятся за рубежом и рассчитывают на продление своего отдыха.
Что касается транспортной доступности Египта, то туроператоры сообщают о почти максимальной заполненности регулярных рейсов на ноябрь. Как отмечают в компании PEGAS Touristik, самолеты загружены уже более чем на 75%. Чартерные рейсы будут доступны только с 9 ноября.
"Победа" заявила о запуске рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: