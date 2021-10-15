В РСТ рассказали, как изменятся цены в отелях Египта после запуска чартеров

18:38
Фото: depositphotos/slava296
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что дефицит номеров на курортах Египта обычно возникает в популярных сетевых отелях и в премиальном сегменте.
Ранее эксперты туриндустрии предупредили россиян о возможном дефиците на курортах Египта после запуска чартерных рейсов. По их мнению, проблема может возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений на въезд для европейцев, которые тоже планируют полететь на египетские курорты.
"Открытие чартерных рейсов повысит спрос на туры в Египет для российских туристов, соответственно, цены туров могут снизиться на 10–20 процентов, в том числе за счет удешевления авиабилетов", – пояснил эксперт.
В связи с этим в некоторых гостиницах Египта может возникнуть дефицит номеров, отельеры просто поставят продажи на стоп, предположил Горин. Данная ситуация может сложиться даже без большого турпотока из Европы, отметил он.
"Совет тем, кто сейчас планирует отдых в Египте, – не откладывайте приобретение путевок. Для тех, кто боится, что поездка отменится в связи с COVID-19, существует страховка от невылета. Обычно ее цена от 1 до 5 процентов от стоимости турпакета", – добавил собеседник Москвы 24.
Россия с 9 ноября снимает ограничения на осуществление регулярных и чартерных полетов в курортные города Египта. Для получения электронной визы необходимо подать заявление на сайте министерства внутренних дел Египта и оплатить консульский сбор.
По прибытии на территорию арабского государства туристу необходимо предъявить заграничный паспорт, распечатку электронной визы, представить маршрут путешествия и данные о бронировании гостиницы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: