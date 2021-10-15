В РСТ рассказали, как изменятся цены в отелях Египта после запуска чартеров

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что дефицит номеров на курортах Египта обычно возникает в популярных сетевых отелях и в премиальном сегменте.

Ранее эксперты туриндустрии предупредили россиян о возможном дефиците на курортах Египта после запуска чартерных рейсов. По их мнению, проблема может возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений на въезд для европейцев, которые тоже планируют полететь на египетские курорты.

"Открытие чартерных рейсов повысит спрос на туры в Египет для российских туристов, соответственно, цены туров могут снизиться на 10–20 процентов, в том числе за счет удешевления авиабилетов", – пояснил эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Однако в туризме действует правило динамического ценообразования, поэтому в зависимости от спроса цены могут повыситься, особенно к Новому году.

В связи с этим в некоторых гостиницах Египта может возникнуть дефицит номеров, отельеры просто поставят продажи на стоп, предположил Горин. Данная ситуация может сложиться даже без большого турпотока из Европы, отметил он.

"Совет тем, кто сейчас планирует отдых в Египте, – не откладывайте приобретение путевок. Для тех, кто боится, что поездка отменится в связи с COVID-19, существует страховка от невылета. Обычно ее цена от 1 до 5 процентов от стоимости турпакета", – добавил собеседник Москвы 24.

Россия с 9 ноября снимает ограничения на осуществление регулярных и чартерных полетов в курортные города Египта. Для получения электронной визы необходимо подать заявление на сайте министерства внутренних дел Египта и оплатить консульский сбор.

По прибытии на территорию арабского государства туристу необходимо предъявить заграничный паспорт, распечатку электронной визы, представить маршрут путешествия и данные о бронировании гостиницы.

