Самым популярным зарубежным направлением на Новый год у россиян стал Египет

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Египет занял первое место среди популярных у россиян направлений за рубежом на предстоящие новогодние праздники, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

"Около 35% заявок от общего объема по компании приходится на Египет", – рассказали представители пресс-службы Tez Tour.

Также в список востребованных у российских туристов направлений вошли ОАЭ (20%), Мальдивы (20%) и Турция (15%).

Кроме того, на новогодние праздники клиенты Anex Tour выбирают отдых в Доминикане, Мексике, а также на Кубе, в Венгрии и Абхазии.

Клиенты TUI Россия хотят поехать в Турцию (29%), ОАЭ (25%) и Египет (22%), в поездку по России (18%), на Мальдивы (4%), Кубу (1%) и в Болгарию (1%).

"В целом активность и глубина бронирований сейчас сохраняется на уровне показателей аналогичного периода 2019 года и уже существенно превышает прошлогоднюю динамику", – добавили в Tez Tour.

При этом, клиенты Aviasales c 1 сентября по 4 октября чаще всего бронировали отдых на даты поездки с 27 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в Москву (18%), Санкт-Петербург (10%), Адлер (8%), Минеральные воды (5%) и Калининград (4%).

Такая туристическая активность, по словам специалистов, связана со стабилизацией на рынке.

Ранее сообщалось, что Абу-Даби отменяет карантин для россиян, привитых "Спутником V". Там власти официально признали российскую вакцину. Перед поездкой в столицу ОАЭ нужно пройти регистрацию в специальном приложении, заполнить форму для прибывающих и загрузить сертификат о вакцинации.