Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Грецию

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

В Греции карантина по прибытии нет, прямое авиасообщение из России есть. На границе попросят отрицательный ПЦР-тест сроком не более 72 часов, сертификат о вакцинации "Спутником V" либо справку о наличии антител. Детям они тоже нужны, если возраст более пяти лет.

Перед вылетом нужно заполнить электронную форму, указать свои контакты в Греции. В итоге система выпишет QR-код и ваучер для проживания в отеле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.