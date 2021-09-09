Посол Болгарии рассказал о новом правиле получения виз для россиян

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С 1 октября текущего года болгарские визы для детей младше 12 лет будут бесплатными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Болгарии в России Атанаса Крыстина.
"Это хороший пример того, что мы ценим семейный туризм", – сказал дипломат.
Он также напомнил, что получить визу можно в кратчайшие сроки: она выдается не дольше пяти суток.
По словам Крыстина, летний туристический сезон в Болгарии заканчивается, однако она приспособлена и для зимнего туризма: в стране находятся свыше 700 термальных источников и развиты горнолыжные курорты.
Ранее в АТОР предупредили россиян о фейковых сайтах, имитирующих портал визового оператора VFS Global.
Сайты-клоны предлагают помощь при подаче документов на визу в Венгрию, Хорватию, Грецию, Бельгию, Австрию и еще в 23 государства, однако на самом деле лишь оказывают юридические консультации.
Туристов призвали быть внимательнее, поскольку обращение к таким посредникам может привести к потере как денег, так и времени.
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