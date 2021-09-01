В АТОР предупредили о фейковых сайтах визовых центров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россиян предупредили о фейковых сайтах, имитирующих портал визового оператора VFS Global. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что сайты-клоны оказываются первыми в выдаче поисковиков. Они предлагают помощь при подаче документов на визу в Венгрию, Хорватию, Грецию, Бельгию, Австрию и еще в 23 государства, однако в итоге лишь оказывают юридические консультации и не проводят необходимые для получения визы процедуры, в частности биометрию.
На главной странице одного из таких сайтов крупным шрифтом указано, что услуги предоставляет VFS Global, однако в конце страницы отмечается, что ресурс не является официальным сайтом компании и занимается лишь консультациями по вопросам миграции.
В АТОР призвали туристов быть внимательнее, поскольку обращение к таким посредникам может привести к потере как денег, так и времени.
Ранее в Ассоциации туроператоров сообщили, что россияне практически не покупают путевки на новогодние праздники, за исключением единичных туров на Красную поляну в Сочи. Специалисты предположили, что это связано с веерными локдаунами и возможными ограничениями, из-за которых туристы перестали планировать поездки заранее.
В АТОР сообщили, что россияне почти не покупают путевки на новогодние праздники
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