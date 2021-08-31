Россиянам дали советы по отдыху в сентябре

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Эксперты назвали самые популярные направления отдыха в сентябре, а также дали советы для желающих путешествовать. Об этом сообщает газета "Известия".

Они подчеркивают, что отдых в сентябре характеризуется мягкой погодой, более холодным морем, меньшим количеством людей и более низкими ценами.

В частности, гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян рассказал, что в первом месяце осени ожидается снижение цен по таким направлениям, как Турция, Греция, Египет и Хорватия. Снижать цены будут и российские курорты, поскольку с 1 сентября начинается учеба в школах и вузах.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, среди направлений внутри страны в сентябре текущего года на первом месте находится Москва – 25,2% бронирований. На втором месте Санкт-Петербург – 11,2%, а на третьем Сочи – 8,7%. Также спросом пользуются Симферополь (4,9%), Калининград (3,3%), Минеральные Воды (2,6%), Краснодар (2,5%), Махачкала (2,3%), Анапа (2,2%) и Уфа (2,1%).

Купить билет на самолет в одну сторону на человека в сентябре можно в среднем за 5 600 рублей. Это на 5% дешевле, чем в прошлом году, и на 27% дешевле, чем в 2019 году. Практически по всем популярным направлениям средняя цена в сентябре 2021 года ниже, чем за аналогичный период год и два назад.

Из заграничных направлений специалисты советуют обратить внимание на Турцию, Грецию и Кипр. Во всех трех странах наиболее простые условия для въезда: туристам нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, справку о перенесенном заболевании или сертификат о вакцинации. Днем там приятная температура воздуха, изнуряющая жара отступает, а море все еще теплое.

Также, по словам экспертов, эти страны подойдут для отдыха с детьми, поскольку условия там отвечают и требованиям родителей, которые оценят комфорт, и желаниям ребенка весело провести время.

Из необычных направлений, которые не так сильно популярны среди туристов, специалисты выбрали Албанию. Для посещения страны не нужны дополнительные документы. Правила въезда в Мексику также просты, но для этого нужно заполнить специальную форму.

Из направлений по России эксперты выделили Адыгею. Также можно отправиться в Башкирию и Алтай. Все перечисленные направления эксперты также рекомендовали для отдыха с детьми.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что на новогодние праздники российские туристы практически не покупают путевки, есть только единичные бронирования.

Она полагает, что спрос в лучшем случае может оживиться в октябре. Но больше надежд, по ее словам, возложено именно на создание коллективного иммунитета и ослабление ограничений.