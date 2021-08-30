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Туризм

16:41

Эксперты рассказали, где пенсионеры любят отдыхать осенью

туризм

Фото: Depositphotos/kirill_grekov

Самыми популярными направлениями осеннего туризма среди пенсионеров стали курорты Крыма, Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Кроме того, пожилые путешественники предпочитают отдых в абхазской Гагре и городах Золотого кольца России. Популярными направлениями также остаются Калининград, Казань, Тверь, Уфа и Таганрог.

Отмечается, что чаще всего пенсионеры путешествуют экскурсионными группами и тратят на бронирование жилья от 1,7 до 2,4 тысячи рублей в сутки.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, какие российские курорты пользуются особым спросом у путешественников. Туристы чаще всего отправляются в Крым, Краснодарский край и Калининград.

В АТОР рассказали о популярных российских направлениях

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