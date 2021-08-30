В АТОР рассказали о популярных российских направлениях

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, какие российские курорты пользуются особым спросом у путешественников.

"Если говорить о популярных российских направлениях, то это однозначно Крым, Краснодарский край, второй год подряд в лидерах Калининградская область, маршрут Русская Балтика. Если говорить о зарубежных направлениях, то после открытия Турции 22 июня Турция – очевидный лидер", – сказал Горин.

Он отметил, что в Турции отдохнули уже 1,5 миллиона туристов из России.

Ранее сообщалось, что туристы возвращаются в Москву. Летний сезон отпусков заканчивается, многие москвичи хотят вернуться в столицу до 1 сентября. Однако при возвращении из-за границы необходимо сдать ПЦР-тест, иначе можно получить штраф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.