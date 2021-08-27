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Туризм

17:59

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В АТОР рассказали, куда отправиться на отдых за рубеж в бархатный сезон

Бархатный сезон. Куда поехать отдыхать за рубеж в ближайшие месяцы
туризм

С 27 августа Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Кроме того, увеличилось число регулярных авиарейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан. Рассказываем, где можно отдохнуть в бархатный сезон, а также какие условия установлены для въезда российских туристов.

Возобновление авиасообщения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение возобновить авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.

По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию.
из сообщения Оперштаба

Однако из трех стран российские туристы могут выехать отдыхать пока только в Доминикану. Как сообщает АТОР, Чехия и Южная Корея сейчас не выдают визы с туристическими целями.

Также с 27 августа увеличивается количество регулярных полетов в Египет, Венгрию, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

Доминикана

Фото: depositphotos/Iakov

Для российских туристов, которые собираются посетить Доминиканскую республику на срок до 30 дней, виза не нужна. Справка с отрицательными результатами ПЦР-теста также не требуется, однако в аэропорту у некоторых пассажиров проводят выборочные исследования.

При этом вакцинированные и уже имеющие на руках ПЦР-тест туристы от экспресс-тестирования освобождаются. Для этого необходимо показать сертификат о вакцинации, сделанный не позднее чем за три недели до поездки, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Также в аэропорту нужно будет заполнить анкету для получения QR-кода.

По данным АТОР со ссылкой на министерство туризма Доминиканы, в стране привито 100% сотрудников турсектора, поэтому она является одним из самых безопасных туристических направлений в Латинской Америке.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин сообщил Москве 24, что уже в сентябре рейсы одного из туроператоров в Доминикану будут ежедневными, а цены на туры вполне доступные.

Цена стартует от 120–140 тысяч рублей на двоих, включая перелет, в отель 4 звезды, даже по системе "все включено". Есть и более дорогие предложения в зависимости от гостиницы.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Горин подчеркнул, что возобновление чартерных рейсов в страну является залогом более низких цен на туры. Можно планировать как поездки на текущие даты, так и на более поздние, отметил он.

Египет

Фото: depositphotos/prescott10

С 27 августа Россия увеличивает количество рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, в частности из столицы с 5 до 15 в неделю на каждом маршруте. Вместе с тем разрешаются полеты на египетские курорты из 41 регионального аэропорта РФ с частотой 1 рейс в неделю в каждый город.

Для поездки в Египет туристам необходимо иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. На курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха продолжают действовать базовые меры эпидемиологической безопасности. В масках на территории отеля ходить необязательно, но по системе шведского стола еду выдают официанты, рассказывают российские туристы.

По мнению Горина, именно Египет станет самым популярным направлением среди россиян в предстоящий бархатный сезон.

С началом осенне-зимнего периода в условиях ограниченных возможностей в международном выездном туризме Египет станет хитом, который будет привлекать к себе туристов.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Вице-президент АТОР подчеркнул, что сейчас туроператоры ждут возобновления чартеров, ведь только они "смогут насытить спрос" от российских путешественников на египетские курорты в высокий сезон.

Турция

Фото: depositphotos/slava296

Спрос на Турцию в бархатный сезон всегда был велик среди россиян. Как отмечают туроператоры, в сентябре стоимость путевок на турецкие курорты ниже на 28%, чем в августе. Отдых обойдется минимум в 40 тысяч рублей.

По данным АТОР, Турция была популярна у отечественных туристов в прошлом году, поскольку альтернатив пляжного отдыха за рубежом из-за ковидных ограничений особо не имелось. Но и в этом году, даже с учетом выбора, россияне активно едут отдыхать на турецкие курорты.

За прошедший год 1,5 миллиона российских туристов отдохнули в Турции. Сейчас это направление № 1 по выездному туризму. В июле страну посетили свыше 800 тысяч человек.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Въехать в страну можно при одном их трех условий: наличие сертификата о полной вакцинации, произведенной не позднее чем за 14 дней до прибытия, справка о перенесенном COVID-19 в течение последних 6 месяцев или ПЦР-тест с отрицательным результатом. Тест должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию.

Кроме того, по приезде в страну некоторым пассажирам могут выборочно делать ПЦР-тест (например, при наличии симптомов заболевания). Перед вылетом также необходимо заполнить электронную форму, на основе которой будет выдан HES-код. Он нужен для посещения общественных мест (включая парки, кофейни, хаммам) в провинции Стамбул.

В АТОР также сообщили, что успешный бархатный сезон продолжается в Хорватии, Болгарии, Греции и на Кипре, куда россиянам выдают визы. Кроме того, открыты Мальдивы, Сейшелы, Мексика, Куба, Венесуэла и ОАЭ. Вице-президент АТОР отметил, что сейчас все ждут открытия Таиланда, власти которого разрешили туристам, привитым "Спутником V", приезжать на остров Пхукет без прохождения карантина. Сейчас туда пока нет регулярного авиасообщения.

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