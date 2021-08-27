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Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей в пятницу, 27 августа. Соответствующее решение 16 августа озвучил Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

До этого перелеты были приостановлены из-за пандемии COVID-19. Уточняется, что российские авиакомпании пока не предоставляли информации о планах по возобновлению регулярных рейсов в указанные страны.

В то же время, в ближайшие дни планируется увеличить количество регулярных перелетов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что на туры в Доминикану наблюдается высокий спрос среди россиян. Ближайшие рейсы в страну загружены на 100%. Речь идет о первом с начала пандемии рейсе с российскими туристами, который приземлился в Доминикане 9 августа, а также о последующих.