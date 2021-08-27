Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты осенью

Фото: depositphotos/choreograph
Россиянам сообщили, как могут измениться цены на авиабилеты в осенний период. Свой прогноз сделал независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев в эфире радио Sputnik.
Специалист пояснил, что из-за пандемии полный список доступных для полета осенью стран пока неизвестен. При этом Яковлев согласился сделать некоторые предположения о будущих ценах на билеты.
"К осени шанс подешеветь есть у билетов на внутренние российские курортные направления. Кончается сезон отпусков, кончается туристический сезон, да и погода будет уже не такая хорошая, чтобы был вал туристов", – заявил эксперт.
По мнению Яковлева, авиабилеты в Турцию также могут подешеветь из-за окончания туристического сезона. При этом стоимость полета в Египет вряд ли будет уменьшаться.
"В лучшем случае билеты останутся на том уровне, что есть сейчас, но мне кажется, что они будут дорожать", – сказал специалист.
Яковлев объяснил, что в данный момент в Египте сохраняется жара. При этом осенью в страну придет комфортная для россиян погода.
Ранее были названы популярные среди российских туристов направления для отдыха осенью. Сообщалось, что 17% всех купленных билетов приходится на Турцию.
До этого туристам рассказывали, туры в какие страны начали дешеветь. Статус самой доступной страны в плане стоимости путевок Турция постепенно теряет. За те же деньги можно съездить, например, в Доминикану. Цены на туры в эту республику резко снизились. Провести там вдвоем неделю теперь можно за 100 с небольшим тысяч рублей.
Туристам рассказали, туры в какие страны начали дешеветь
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: