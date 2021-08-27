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Туризм

04:50

Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты осенью

туризм

Фото: depositphotos/choreograph

Россиянам сообщили, как могут измениться цены на авиабилеты в осенний период. Свой прогноз сделал независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев в эфире радио Sputnik.

Специалист пояснил, что из-за пандемии полный список доступных для полета осенью стран пока неизвестен. При этом Яковлев согласился сделать некоторые предположения о будущих ценах на билеты.

"К осени шанс подешеветь есть у билетов на внутренние российские курортные направления. Кончается сезон отпусков, кончается туристический сезон, да и погода будет уже не такая хорошая, чтобы был вал туристов", – заявил эксперт.

По мнению Яковлева, авиабилеты в Турцию также могут подешеветь из-за окончания туристического сезона. При этом стоимость полета в Египет вряд ли будет уменьшаться.

"В лучшем случае билеты останутся на том уровне, что есть сейчас, но мне кажется, что они будут дорожать", – сказал специалист.

Яковлев объяснил, что в данный момент в Египте сохраняется жара. При этом осенью в страну придет комфортная для россиян погода.

Ранее были названы популярные среди российских туристов направления для отдыха осенью. Сообщалось, что 17% всех купленных билетов приходится на Турцию.

До этого туристам рассказывали, туры в какие страны начали дешеветь. Статус самой доступной страны в плане стоимости путевок Турция постепенно теряет. За те же деньги можно съездить, например, в Доминикану. Цены на туры в эту республику резко снизились. Провести там вдвоем неделю теперь можно за 100 с небольшим тысяч рублей.

Туристам рассказали, туры в какие страны начали дешеветь

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