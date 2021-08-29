Россияне рассказали, какие вещи больше всего раздражают их в путешествиях по регионам

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Туристы рассказали о самых раздражающих вещах, с которыми они сталкиваются во время путешествия по российским регионам. Об этом со ссылкой на исследование сервиса SuperJob сообщает РБК.

Опрос провели среди совершеннолетних россиян, в течение трех последних лет посещавших курорты и туристические места Краснодарского, Камчатского, Ставропольского края, Дагестана, Алтая, Крыма, Калининградской области и "Золотого кольца".

Наименьшее количество претензий россияне высказали к Калининградский области (46%), Дагестану (43%), Камчатке (42%) и Ставропольскому краю (42%).

Главным образом респондентов раздражают высокие цены и отсутствие туристической инфраструктуры. Исключением стал Алтай. По мнению путешественников, главными проблемами региона стали не только цены (21%), но и мусор (12%) и плохие дороги (9%).

Ранее россиянам рассказали куда поехать во время бархатного сезона. Как сообщает АТОР, Чехия и Южная Корея сейчас не выдают визы с туристическими целями.

Также с 27 августа увеличивается количество регулярных полетов в Египет, Венгрию, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.