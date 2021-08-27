Россия рассчитывает возобновить турпотоки с Италией после взаимного признания вакцин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Россия рассчитывает возобновить туристические потоки с Италией после решения вопроса с взаимным признанием вакцин. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы рассчитываем, что, как только будет утрясен вопрос с взаимным признанием вакцин, эти потоки возобновятся", – сообщил глава МИД РФ.
Лавров напомнил, что решение о возобновлении авиасообщения с Италией правительство России приняло еще месяц назад.
"Итальянцы, которые этими рейсами прилетают в РФ, совершенно свободно могут присутствовать на нашей территории в соответствии со своей программой пребывания", – подчеркнул Лавров.
Министр надеется, что признание вакцин позволит ослабить карантинные ограничения, необходимые для посещения стран.
"Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран", – заключил Лавров.
Глава МИД РФ находился в столице Италии с официальным визитом 26–27 августа.
Ранее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано оценил возможное открытие границ страны для российских туристов. По словам дипломата, возобновление авиасообщения возможно уже в сентябре, если позволит эпидемиологическая ситуация.
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