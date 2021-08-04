В РФ предложили восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии

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Ассоциация туроператоров России предложила восстановить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии коронавируса, а также разработать общие правила поездок для невакцинированных и переболевших туристов.

Соответствующую инициативу АТОР направила во Всемирную туристическую организацию при ОНН (UNWTO) и в туристические объединения ряда стран Европы и Азии, включая Испанию, Италию, Великобританию, Китай и Японию.

"Очевидно, что, несмотря на все усилия на всех континентах, ковидный кризис не закончился, пандемия продолжается. <...> Глобальный кризис в туризме затронул каждую компанию, имеющую отношение к путешествиям и гостеприимству, коснулся каждого из сотен миллионов человек, занятых в индустрии", – говорится в сообщении на официальном сайте АТОР.

В Ассоциации туроператоров считают, что промедление с вопросом международных поездок только усугубит кризис в мировой туристической отрасли. В частности, ежедневно будут сокращаться рабочие места в туризме, сферах гостиничного бизнеса и транспорта.

"Мы считаем, что люди, имеющие прививку от COVID-19, должны беспрепятственно передвигаться по миру, путешествовать и отдыхать без ограничений, как это было до распространения коронавируса. На них не должны распространяться требования о карантине или другие ограничительные меры", – говорится в письме АТОР, направленном в UNWTO.

Ранее Ростуризм обратился к властям Краснодарского края с просьбой продолжить после 1 августа прием туристов, предоставивших отрицательный тест на коронавирус, а не только привитых.