Болгария упростила правила въезда для россиян

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Правительство Болгарии отменило дополнительные меры санитарного контроля для российских туристов, несмотря на тот факт, что Россия по-прежнему относится к "оранжевой" группе стран со средним уровнем риска заболевания COVID-19. Теперь россиянам, у которых имеются антитела к коронавирусу, не потребуется сдавать ПЦР-тест, сообщает АТОР.

Для детей до 12 лет въезд в Болгарию свободный, однако остальным придется предоставить один из четырех документов. Это может быть сертификат о вакцинации на английском языке, причем в стране признан только "Спутник V", а с момента полной иммунизации, то есть после введения второго компонента, должно пройти минимум 14 дней. Также принимается отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета, экспресс-тест на антигены, полученный за два дня до въезда в страну, или справка о перенесенной в течение последних 180 дней коронавирусной инфекции.

Новые правила вступают в силу с 29 июля и будут действовать до 31 августа текущего года.

Кроме того, в АТОР напомнили, что Болгария в настоящее время выдает визы в ускоренном порядке: на это уходит пять дней, а не десять, как раньше.

Ранее въезд для россиян упростила Венгрия. С 27 июля попасть в страну могут туристы, прошедшие полный курс вакцинации. При этом предъявлять никаких дополнительных справок не потребуется.

