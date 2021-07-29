Болгария упростила правила въезда для россиян

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Правительство Болгарии отменило дополнительные меры санитарного контроля для российских туристов, несмотря на тот факт, что Россия по-прежнему относится к "оранжевой" группе стран со средним уровнем риска заболевания COVID-19. Теперь россиянам, у которых имеются антитела к коронавирусу, не потребуется сдавать ПЦР-тест, сообщает АТОР.
Для детей до 12 лет въезд в Болгарию свободный, однако остальным придется предоставить один из четырех документов. Это может быть сертификат о вакцинации на английском языке, причем в стране признан только "Спутник V", а с момента полной иммунизации, то есть после введения второго компонента, должно пройти минимум 14 дней. Также принимается отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета, экспресс-тест на антигены, полученный за два дня до въезда в страну, или справка о перенесенной в течение последних 180 дней коронавирусной инфекции.
Новые правила вступают в силу с 29 июля и будут действовать до 31 августа текущего года.
Кроме того, в АТОР напомнили, что Болгария в настоящее время выдает визы в ускоренном порядке: на это уходит пять дней, а не десять, как раньше.
Ранее въезд для россиян упростила Венгрия. С 27 июля попасть в страну могут туристы, прошедшие полный курс вакцинации. При этом предъявлять никаких дополнительных справок не потребуется.
Венгрия открыла границы для привитых россиян
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