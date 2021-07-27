Россияне смогут попасть в Италию из Венгрии при наличии Green Pass

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Российские туристы смогут посетить Италию из Венгрии, однако для этого им потребуется предъявить так называемый Green Pass – документ, подтверждающий антиковидный статус его владельца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погранслужбу римского аэропорта "Чампино".
"Проверки документов у нас нет, но на санитарном контроле мы просим предъявить Green Pass для поездок по Европе, который в этом случае должна выдать Венгрия", – объяснил представитель погранслужбы.
Он также добавил, что приезжающих в Италию россиян попросят заполнить Passenger Locator Form, куда вносятся контактные данные пассажира и информация о его поездке. Кроме того, вернуться на родину туристы смогут уже из итальянских аэропортов.
С 27 июля Венгрия разрешила въезд россиянам, прошедшим полный курс вакцинации. При этом туристам не потребуется предъявлять никаких дополнительных справок.
Это уже восьмая страна, которую можно посетить по таким правилам. Ранее границы для вакцинированных россиян открыли Греция, Словения, Эстония, Португалия, Болгария, Кипр и Хорватия.
Венгрия открыла границы для привитых россиян
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