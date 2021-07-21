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Туризм

14:33

В посольстве Турции опровергли слухи о закрытии границ из-за COVID-19

туризм

Фото: depositphotos/magraphics

Посольство Турции в РФ опровергло информацию ряда российских СМИ о возможном закрытии границ страны для иностранных туристов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, не соответствует действительности. Министр не делал подобных заявлений во время своего выступления", – заявили в дипмиссии.

Ранее некоторые издания со ссылкой на министра страны Мехмета Нури Эрсоя указали на вероятность новых ограничительных мер в Турции в связи с распространением "индийского" штамма коронавируса "Дельта".

При этом Эрсой также заявлял, что стабилизация ситуации зависит от темпов вакцинации: чем быстрее она будет продвигаться, тем быстрее страна вернется к нормальной жизни.

В свою очередь, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что в настоящий момент ситуация с коронавирусом в Турции не ухудшилась из-за распространения новых штаммов.

В Турции допустили закрытие границ из-за распространения нового штамма коронавируса

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