В посольстве Турции опровергли слухи о закрытии границ из-за COVID-19

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Посольство Турции в РФ опровергло информацию ряда российских СМИ о возможном закрытии границ страны для иностранных туристов. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, не соответствует действительности. Министр не делал подобных заявлений во время своего выступления", – заявили в дипмиссии.
Ранее некоторые издания со ссылкой на министра страны Мехмета Нури Эрсоя указали на вероятность новых ограничительных мер в Турции в связи с распространением "индийского" штамма коронавируса "Дельта".
При этом Эрсой также заявлял, что стабилизация ситуации зависит от темпов вакцинации: чем быстрее она будет продвигаться, тем быстрее страна вернется к нормальной жизни.
В свою очередь, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что в настоящий момент ситуация с коронавирусом в Турции не ухудшилась из-за распространения новых штаммов.
В Турции допустили закрытие границ из-за распространения нового штамма коронавируса
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