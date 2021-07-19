В Турции допустили закрытие границ из-за распространения штамма "Дельта"

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Фото: depositphotos/bloodua
Власти Турции могут закрыть границы страны для иностранцев, если начнется резкий рост числа заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя.
"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "Дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране", – сказал он.
По словам министра, стабилизация ситуации зависит от темпов вакцинации: чем быстрее она будет продвигаться, тем быстрее страна вернется к нормальной жизни. Сейчас она проходит хорошо, подчеркнул Эрсой.
Он также отметил, что в этом году Турция планирует принять 25 миллионов туристов, которые принесут 20 миллиардов долларов. Как пояснил чиновник, данные из аэропортов свидетельствуют о том, что эти показатели будут достигнуты.
18 июля в Турции зафиксировали максимальный с конца мая текущего года суточный прирост случаев коронавируса – 7 680. Между тем за последнее время число заразившихся штаммом "Дельта" увеличилось втрое. В стране вакцинировались 36,8% населения.
В Турции бушует "индийский" штамм коронавируса
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