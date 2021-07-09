Цены на туры в Турцию упали до 22 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Цены на семидневный тур в Турцию для российских туристов упали до 22 тысяч рублей. Так, в настоящий момент путевки на турецкие курорты с вылетами в ближайшие дни можно найти за 22–36 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour.
В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales отметили повышение интереса к Турции на 49%, Греции – на 68%, Кипру – на 46% по сравнению с предыдущей неделей.
Как говорится в материале, данную динамику в компании связывают со стихией Сочи, Крыму и других российских курортах на юге страны, а также с ужесточением правил въезда в Краснодарский край.
"Средний чек на авиабилеты за границу по сравнению с прошлой неделей практически не изменился и составил 15,6 тысячи рублей в Турцию, 23 тысячи – в Грецию, 18,9 тысячи – на Кипр, 29,9 тысячи – в Египет, 21,8 тысячи – в ОАЭ, 35 тысяч – на Мальдивы, 31 тысячу – в Болгарию", – говорится в материале.
С 1 июля отели, гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Краснодарского края начали принимать туристов при условии наличия у них отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
Позже стало известно, что власти Кубани примут решение о приеме туристов без прививки от коронавируса 8 июля на заседании регионального Оперштаба.
В администрации добавили, что сейчас региональный Минздрав совместно с министерством курортов Краснодарского края просчитывают количество вакцины, которая потребуется, исходя из оформленных бронирований номерного фонда во всех объектах размещения на август и сентябрь.
Российские туристы продолжают отказываться от поездок в Краснодарский край
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