Туроператоры выяснили, где предпочитали отдыхать москвичи этим летом

уроператоры подсчитывают прибыль и убытки по итогам летнего сезона отпусков. Из-за пандемии год для них снова оказался не простым. Среди иностранных курортов наиболее востребованной оставалась Турция, несмотря на лесные пожары и антиковидные ограничения. Также значимая часть туристического потока направилась в Краснодарский край и Крым, там отдохнули 17 миллионов и 7 миллионов туристов соответственно.

Кроме того, особым спросом пользовался внутренний туризм, москвичи, например, чаще всего ездили в Санкт-Петербург.

О том, куда чаще всего летали жители Москвы, – в сюжете телеканала Москва 24.

