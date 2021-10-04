Бали откроется для иностранных туристов 14 октября

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Бали начнет принимать иностранных туристов с 14 октября. Об этом сообщает портал Nikkei Asia.

"Власти Индонезии решили открыть аэропорт Денпасар на Бали для приема международных рейсов и иностранных туристов. Ослабление антикоронавирусных ограничений в стране будет проходить поэтапно, поэтому на первых порах путешественникам по прибытии на Бали придется соблюдать восьмидневный карантин за свой счет", – говорится в сообщении.

Правительство планирует в первую очередь разрешить въезд туристам из Южной Кореи, Японии, Сингапура и Новой Зеландии. Решение по остальным государствам будет принято в ближайшее время.

"Это должны быть страны с низким уровнем заболеваемости коронавирусом и стабильной эпидемиологической обстановкой. Требования к тестированию в этих странах должны быть аналогичны тем, которые действуют в Индонезии", – сказал министр – координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан.

Известно, что в стране одобрены вакцины Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и "Спутник V".

Для посещения Индонезии путешественникам потребуются сертификат о вакцинации от коронавируса и отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее власти Таиланда смягчили ограничения из-за коронавируса. В частности, сокращается время карантина и комендантского часа. Кроме того, в стране открывают кинотеатры и спортивные объекты.