Россиянам рассказали о популярных осенью и зимой туристических направлениях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пятерку востребованных направлений по России на ноябрьские праздники в текущем году входят Сочи, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининград, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
По словам эксперта, также одним из популярных мест для осеннего отпуска стала Тюменская область, куда полетели чартеры из Москвы. В этом регионе туристам предлагают экскурсионный отдых с посещением Тобольска, Тюмени и термальных источников. Востребованы и зимние чартеры в Шерегеш.
Среди зарубежных направлений большой спрос на отдых в Греции. При этом большинство желающих провести отдых на этом курорте предпочитают пятизвездочные отели. Что касается зимы, то наиболее популярны Турция и Египет.
Отмечается, что больше всего туристический рынок и отдыхающие ждут открытия Европы, а зимой – стран Юго-Восточной Азии.
"Это два континента, которые нужны как туристам, так и туристической индустрии. Но все прекрасно понимают, какова реальность, и скорого открытия Европы, до конца года точно, не стоит ожидать именно для туристов", – рассказала Ломидзе.
Она уточнила, что прямое авиасообщение у России есть со многими государствами, но возможности для въезда туристов во многие из стран ЕС сильно ограничены.
Однако есть направления, которые готовы принять туристов в "экспериментальном порядке". Среди них – Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам.
Ломидзе высказалась о путешествиях по России с палатками и глэмпинге. Она напомнила, что такой формат отдыха был всегда.
"Тем не менее Россию активно осваивают, ставятся чартеры. Это беспрецедентная история. Потому что до кризиса у нас не то чтобы такого количества чартеров по стране не было, у нас их вообще не было", – объяснила исполнительный директор АТОР.
Ранее сообщалось, что россияне начали бронировать новогодние туры на курорты РФ. Самыми популярными стали горнолыжные курорты.
Эксперт рассказал, какие российские курорты пользуются наибольшим спросом у туристов
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