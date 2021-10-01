Россияне начали бронировать новогодние туры на курорты РФ

Фото: depositphotos/tilpich.yandex.ru
Россияне начали оформлять туры на Новый год, более 80% всех ранних бронирований приходится на российские курорты, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Об этом сообщает ТАСС.
"Раннее бронирование (на новогодние праздники. – Прим. ред.) началось и достаточно активно. <...> Можно сказать о том, что свыше 80% от общего объема – это Российская Федерация", – сказал он.
По словам Осауленко, самыми популярными являются горнолыжные курорты в северных регионах России.
Глава филиала "Информационно-туристского центра" в городе Тосно Анна Тищенко, в свою очередь, отметила, что большинство гостевых баз средней ценовой категории уже забронированы. По ее словам, в настоящее время остались лишь предложения в более высоком сегменте.
Ранее в РСТ рассказали, что россияне пока не проявляют особой активности при покупке туров на новогодние каникулы. При этом наибольшей популярностью пользуются Турция, Египет и российские курорты. Особой популярностью пользуются отели Сочи и Красной Поляны, а также экскурсионные поездки в Крым.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: