Россияне начали бронировать новогодние туры на курорты РФ

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Россияне начали оформлять туры на Новый год, более 80% всех ранних бронирований приходится на российские курорты, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Об этом сообщает ТАСС.

"Раннее бронирование (на новогодние праздники. – Прим. ред.) началось и достаточно активно. <...> Можно сказать о том, что свыше 80% от общего объема – это Российская Федерация", – сказал он.

По словам Осауленко, самыми популярными являются горнолыжные курорты в северных регионах России.

Глава филиала "Информационно-туристского центра" в городе Тосно Анна Тищенко, в свою очередь, отметила, что большинство гостевых баз средней ценовой категории уже забронированы. По ее словам, в настоящее время остались лишь предложения в более высоком сегменте.

Ранее в РСТ рассказали, что россияне пока не проявляют особой активности при покупке туров на новогодние каникулы. При этом наибольшей популярностью пользуются Турция, Египет и российские курорты. Особой популярностью пользуются отели Сочи и Красной Поляны, а также экскурсионные поездки в Крым.