Названы популярные среди россиян направления для отдыха на Новый год

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Россияне пока не проявляют особой активности при покупке туров на новогодние каникулы. При этом наибольшей популярностью пользуются российские курорты, Турция и Египет, рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Бронирования есть по всем открытым направлениям – Доминикане, Турции, Египту, лыжным курортам Сочи, но спрос пока вялый. <...> По данным онлайн-агрегаторов, наиболее востребованы на Новый год пакетные туры по России, на которые приходится почти 45% продаж. Более трети туристов выбирают турецкие курорты, за ними с большим отрывом идут Египет, на который приходится 6%, и ОАЭ (5%)", – заявила Тюрина.
Она уточнила, что в России популярностью пользуются отели Сочи и Красной Поляны, а также экскурсионные поездки в Крым с размещением в дорогих отелях с бассейнами и спа-центрами. По словам Тюриной, операторы ожидают, что активность туристов возрастет в октябре-ноябре, в том числе благодаря старту зимнего этапа программы кешбэка на туры по России.
Также туроператоры рассчитывают, что в этом году в российских гостиницах будут действовать более мягкие условия проведения праздничных мероприятий, чем в прошлом году, когда отдыхающие из-за ограничений были вынуждены отмечать Новый год в своих номерах.
"К Новому году на первое место по продажам среди зарубежных направлений может вырваться Египет, так как благодаря расширению объема перевозки туроператорам удается постепенно снижать цены. Кроме того, ближе к январю Оперштаб может разрешить чартеры, а это сразу выведет направление в топ продаж. На Египет существует очень большой отложенный спрос, который пока невозможно удовлетворить из-за слишком высоких цен", – заключила Тюрина.
Ранее аналитики сервиса Tutu.ru выяснили, в какие города россияне чаще всего летали летом. Самым популярным направлением поездок стал Ереван с вылетом из Москвы. Туда было оформлено 9% билетов. В тройку популярных направлений также вошли Кишинев и Бишкек.
Египетскую визу можно будет оформить электронно
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