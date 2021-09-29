Пандемия нанесла серьезный урон туристической отрасли во всем мире – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Пандемия коронавируса нанесла серьезный урон туристической отрасли во всем мире, однако ситуация постепенно восстанавливается. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В пример российский лидер привел ситуацию с туристическим потоком между двумя странами. В частности, в 2019 году Турцию посетило 6,8 миллиона россиян, а в 2020 году – только 1,5 миллиона.
"Сейчас ситуация постепенно исправляется. За девять месяцев текущего года в Турцию приехали 2,5 миллиона российских туристов", – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что совместная борьба России и Турции с коронавирусом будет помогать развитию туризма и экономики.
Ранее аналитики сервиса Tutu.ru выяснили, в какие города россияне летали чаще всего летом. Так, самым популярным направлением поездок стал Ереван с вылетом из Москвы. Туда было оформлено 9% билетов.
В тройку популярных направлений также вошли Кишинев и Бишкек. За ними в перечне следуют перелеты из Москвы в Баку, Самарканд, Анталью, Стамбул, Ош, Минск, Бургас и Ташкент.
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