В АТОР рассказали, какие из открывающихся с 5 октября стран примут туристов из РФ

С 5 октября РФ снимает ограничения на авиасообщение еще с пятью странами. Перелеты восстановят с ЮАР, Данией, Новой Зеландией, Перу и Джибути. Помимо этого, будет увеличено количество рейсов по некоторым ранее открытым направлениям. Рассказываем, в каких странах готовы принять туристов из России, а также во сколько им обойдется путешествие.



Еще пять стран

Россия возобновит с 5 октября на взаимной основе авиасообщение с пятью странами. Среди них Перу, Дания, Джибути, Новая Зеландия и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса решил расширить географию полетов, учитывая эпидемическую обстановку в этих государствах.

Однако не все из них готовы принять российских туристов. В частности, россияне с туристическими целями не смогут попасть в Новую Зеландию, хотя самолетам и разрешат летать два раза в неделю из Москвы в новозеландскую столицу Веллингтон. Прямого авиасообщения у России с Новой Зеландией нет.

Также путешественникам из России пока что недоступны полеты в Данию. Попасть в страну можно будет только по уважительной причине. Например, имея вид на жительство, рабочую или учебную годовую визу. Перелеты в Данию будут совершать по маршруту Санкт-Петербург – Копенгаген дважды в неделю.

Вместе с тем ЮАР примет всех российских граждан, в том числе и путешественников. В эту страну откроют по два рейса в неделю на каждый из маршрутов: Москва – Йоханнесбург и Москва – Кейптаун. Перу с 1 октября в ограниченном режиме начнет принимать иностранных туристов, прошедших вакцинацию. Кроме того, пассажирам придется сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета. В страну будут летать два рейса в неделю по маршруту Москва – Лима, однако они не прямые: понадобятся пересадки.

Помимо этих направлений, российским туристам откроется и государство Джибути в Восточной Африке. Сюда будут летать два рейса в неделю из Москвы. Эта страна одобрила вакцину "Спутник V", поэтому российским пассажирам не придется проходить карантин. Однако всем пассажирам старше 12 лет потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Также с 5 октября расширяется список разрешенных маршрутов в следующие государства: Индия, Испания, Киргизия, ОАЭ, Узбекистан, Япония. При этом количество регулярных рейсов в Шри-Ланку по маршруту Москва – Коломбо с 4 ноября вырастет до двух в неделю.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во сколько обойдется путевка?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что в Новую Зеландию, Джибути, Перу и ЮАР прямые рейсы из России раньше не выполнялись и вряд ли будут выполняться теперь.

"Открытие этих стран более важно их иностранным гражданам, потому что возобновление международного воздушного сообщения позволит им запрашивать российскую визу и посещать Россию", – пояснил эксперт.

Главным решением Оперштаба стало расширение маршрутов в давно открытые российским туристам ОАЭ, считает Горин.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Самое важное для туризма – это увеличение квоты в ОАЭ. В дополнение к существующей перевозке в Дубай и Абу-Даби официально разрешили три рейса в неделю по маршруту Москва – Шарджа. Это востребованное направление, которое даст больше предложений для путешествия в ОАЭ.

Кроме того, с 5 октября разрешены полеты в Индию по одному рейсу в неделю на маршрутах Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Гоа и Санкт-Петербург – Дели. К сожалению, страна до сих пор не принимает иностранных туристов. Однако в АТОР прогнозируют, что Индия все же может на днях разрешить въезд вакцинированным путешественникам.

Также с 5 октября появится дополнительный маршрут в Испанию из Москвы в Тенерифе, а в Японию разрешат рейс Хабаровск – Токио. Правда, в Страну восходящего солнца туристов пускать все не будут.

По словам Горина, такие направления, как ЮАР, Перу или Джибути, предлагают отдых на любой кошелек, однако стоимость поездки вырастает за счет перелета.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР В ЮАР средняя стоимость авиабилета варьируется около 80 тысяч рублей туда-обратно. C точки зрения бюджета по наземному обслуживанию тур можно подобрать на любой кошелек. Если это хостел или отель две звезды, тур получится дешевым.

Вице-президент АТОР добавил, что, как правило, люди, планирующие такие поездки, выбирают интересные экскурсионные программы – посещение национальных парков, водопадов и сафари-экскурсии.