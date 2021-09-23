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Туризм

15:29

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В АТОР рассказали, какие из открывающихся с 5 октября стран примут туристов из РФ

ЮАР, Перу, Дания и Джибути: где примут российских туристов с 5 октября
туризм

С 5 октября РФ снимает ограничения на авиасообщение еще с пятью странами. Перелеты восстановят с ЮАР, Данией, Новой Зеландией, Перу и Джибути. Помимо этого, будет увеличено количество рейсов по некоторым ранее открытым направлениям. Рассказываем, в каких странах готовы принять туристов из России, а также во сколько им обойдется путешествие.

Фото: depositphotos/tupungato

Еще пять стран

Россия возобновит с 5 октября на взаимной основе авиасообщение с пятью странами. Среди них Перу, Дания, Джибути, Новая Зеландия и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса решил расширить географию полетов, учитывая эпидемическую обстановку в этих государствах.

Однако не все из них готовы принять российских туристов. В частности, россияне с туристическими целями не смогут попасть в Новую Зеландию, хотя самолетам и разрешат летать два раза в неделю из Москвы в новозеландскую столицу Веллингтон. Прямого авиасообщения у России с Новой Зеландией нет.

Также путешественникам из России пока что недоступны полеты в Данию. Попасть в страну можно будет только по уважительной причине. Например, имея вид на жительство, рабочую или учебную годовую визу. Перелеты в Данию будут совершать по маршруту Санкт-Петербург – Копенгаген дважды в неделю.

Вместе с тем ЮАР примет всех российских граждан, в том числе и путешественников. В эту страну откроют по два рейса в неделю на каждый из маршрутов: Москва – Йоханнесбург и Москва – Кейптаун. Перу с 1 октября в ограниченном режиме начнет принимать иностранных туристов, прошедших вакцинацию. Кроме того, пассажирам придется сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета. В страну будут летать два рейса в неделю по маршруту Москва – Лима, однако они не прямые: понадобятся пересадки.

Помимо этих направлений, российским туристам откроется и государство Джибути в Восточной Африке. Сюда будут летать два рейса в неделю из Москвы. Эта страна одобрила вакцину "Спутник V", поэтому российским пассажирам не придется проходить карантин. Однако всем пассажирам старше 12 лет потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Также с 5 октября расширяется список разрешенных маршрутов в следующие государства: Индия, Испания, Киргизия, ОАЭ, Узбекистан, Япония. При этом количество регулярных рейсов в Шри-Ланку по маршруту Москва – Коломбо с 4 ноября вырастет до двух в неделю.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во сколько обойдется путевка?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что в Новую Зеландию, Джибути, Перу и ЮАР прямые рейсы из России раньше не выполнялись и вряд ли будут выполняться теперь.

"Открытие этих стран более важно их иностранным гражданам, потому что возобновление международного воздушного сообщения позволит им запрашивать российскую визу и посещать Россию", – пояснил эксперт.

Главным решением Оперштаба стало расширение маршрутов в давно открытые российским туристам ОАЭ, считает Горин.

Самое важное для туризма – это увеличение квоты в ОАЭ. В дополнение к существующей перевозке в Дубай и Абу-Даби официально разрешили три рейса в неделю по маршруту Москва – Шарджа. Это востребованное направление, которое даст больше предложений для путешествия в ОАЭ.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Кроме того, с 5 октября разрешены полеты в Индию по одному рейсу в неделю на маршрутах Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Гоа и Санкт-Петербург – Дели. К сожалению, страна до сих пор не принимает иностранных туристов. Однако в АТОР прогнозируют, что Индия все же может на днях разрешить въезд вакцинированным путешественникам.

Также с 5 октября появится дополнительный маршрут в Испанию из Москвы в Тенерифе, а в Японию разрешат рейс Хабаровск – Токио. Правда, в Страну восходящего солнца туристов пускать все не будут.

По словам Горина, такие направления, как ЮАР, Перу или Джибути, предлагают отдых на любой кошелек, однако стоимость поездки вырастает за счет перелета.

В ЮАР средняя стоимость авиабилета варьируется около 80 тысяч рублей туда-обратно. C точки зрения бюджета по наземному обслуживанию тур можно подобрать на любой кошелек. Если это хостел или отель две звезды, тур получится дешевым.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Вице-президент АТОР добавил, что, как правило, люди, планирующие такие поездки, выбирают интересные экскурсионные программы – посещение национальных парков, водопадов и сафари-экскурсии.

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