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Бали может открыться для россиян в декабре, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Об этом сообщает газета "Известия".

Барзыкин отметил, что процесс открытия Индонезии затянулся из-за отсутствия прямых рейсов из России. Попасть в страну можно было только с пересадками в других государствах.

"Ожидаем, что Индонезия откроется до конца года, но не раньше декабря. Это как раз высокий сезон. Нам еще предстоят переговоры о возможном авиасообщении, но осенью мы уже ничего не успеем", – подчеркнул Барзыкин.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что говорить о восстановлении туров в Индонезию пока рано. Для начала Оперштаб должен выпустить официальное заявление о возобновлении прямого авиасообщения с этой страной.

Ранее Великобритания смягчила правила въезда для привитых одобренными в стране вакцинами. Новый регламент действует для России и ряда других государств.