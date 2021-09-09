Названы города, в которые россияне чаще всего летали летом

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Аналитики выяснили, в какие города россияне летали чаще всего летом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса Tutu.ru.

Так, самым популярным направлением для летних поездок стал Ереван с вылетом из Москвы. Туда было оформлено 9% билетов.

В тройку популярных направлений также вошли Кишинев и Бишкек. За ними в перечне следуют перелеты из Москвы в Баку, Самарканд, Анталью, Стамбул, Ош, Минск, Бургас и Ташкент.

Также специалисты назвали среднюю стоимость перелета. По данным аналитиков, средний чек за авиабилет в страны ближнего зарубежья составил 27 318 рублей туда и обратно, что на 45% больше, чем в прошлом году.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что на новогодние праздники российские туристы практически не покупают путевки, есть только единичные бронирования.

Она полагает, что спрос в лучшем случае может оживиться в октябре. Но больше надежд, по ее словам, возложено именно на создание коллективного иммунитета и ослабление ограничений.