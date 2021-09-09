Названы города, в которые россияне чаще всего летали летом

Фото: depositphotos/mikle15
Аналитики выяснили, в какие города россияне летали чаще всего летом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса Tutu.ru.
Так, самым популярным направлением для летних поездок стал Ереван с вылетом из Москвы. Туда было оформлено 9% билетов.
В тройку популярных направлений также вошли Кишинев и Бишкек. За ними в перечне следуют перелеты из Москвы в Баку, Самарканд, Анталью, Стамбул, Ош, Минск, Бургас и Ташкент.
Также специалисты назвали среднюю стоимость перелета. По данным аналитиков, средний чек за авиабилет в страны ближнего зарубежья составил 27 318 рублей туда и обратно, что на 45% больше, чем в прошлом году.
Ранее директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что на новогодние праздники российские туристы практически не покупают путевки, есть только единичные бронирования.
Она полагает, что спрос в лучшем случае может оживиться в октябре. Но больше надежд, по ее словам, возложено именно на создание коллективного иммунитета и ослабление ограничений.
В АТОР рассказали о популярных российских направлениях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: