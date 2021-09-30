Эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии туристические направления

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Эксперты назвали страны и направления, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса из-за закрытия границ и отсутствия туристов. Об этом сообщает Travel Daily News.

Список возглавил район Макао на побережье Южно-Китайского моря. До 2020 года турпоток составлял 3,38 миллиона человек, однако в настоящее время ежемесячное число отдыхающих сократилось до 491 тысячи.

На втором месте оказался Кипр. Количество туристов сократилось на 84,12 процента с 2019 по 2020 год. Замкнула тройку Малайзия.

В финансовом отношении, по данным экспертов, наиболее пострадал Таиланд. За время пандемии коронавируса ВВП упал на 21%, а число туристов за год сократилось с 3,3 миллиона в месяц до полумиллиона. Всего Таиланд потерял 13,4 миллиарда долларов.

Также из-за пандемии пострадали Филиппины, Маврикий, Португалия, Новая Зеландия, Шри-Ланка и Греция.

Накануне Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса нанесла серьезный урон туристической отрасли во всем мире, однако ситуация постепенно восстанавливается. В пример президент привел ситуацию с туристическим потоком между Россией и Турцией. В 2019 году Турцию посетили 6,8 миллиона россиян, а в 2020 году – только 1,5 миллиона.

До этого аналитики сервиса Tutu.ru выяснили, в какие города россияне летали чаще всего летом. Самым популярным направлением поездок стал Ереван с вылетом из Москвы. Туда было оформлено 9% билетов. В тройку популярных направлений также вошли Кишинев и Бишкек.

