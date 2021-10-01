Большинство россиян остались недовольны качеством сервиса на российских курортах

Фото: depositphotos/artem_furman

Большинство россиян (64%) остались недовольны качеством сервиса и инфраструктурой на отечественных курортах. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на мониторинговый центр "Безопасность 2.0" Российского фонда мира.

Руководитель центра Елена Сутормина рассказала, что традиционно они получают много обращений от российских туристов, которые выбрали для отдыха местные курорты.

"В этом году подавляющее большинство жалоб – более 64% – касались качества сервиса, инфраструктуры или низкого уровня обслуживания", – рассказала Сутормина.

Туристы также жаловались на завышенные цены в гостиницах и ресторанах (16%), несоблюдение отдыхающими противоковидных норм (15%). 5% туристов остались недовольны необходимостью прохождения вакцинации и возвратом средств за отмененные туры.

"Чаще всего претензии по поводу отдыха поступали от россиян, посетивших наиболее популярные летом регионы страны – Крым, Краснодарский край, Калининградская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Карелия, Алтайский край", – заключила Сутормина.

Ранее россиянам рассказали о бюджетных направлениях для отдыха на Новый год. Первое место в рейтинге бюджетных направлений занял Крым.