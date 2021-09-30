Россиянам рассказали о бюджетных направлениях для отдыха на Новый год

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Эксперты определили направления для бюджетного отдыха в новогодние каникулы, сообщает сервис Level.Travel.

По данным специалистов, первое место в рейтинге бюджетных направлений для отпуска на Новый год занял Крым. Неделя в гостевом доме на двоих обойдется там примерно в 16,3 тысячи рублей.

В свою очередь, отдых в Анапе обойдется в 23,8 тысячи рублей. За такую цену туристам предлагают размещение в трехзвездочном отеле.

За поездку в Сочи можно будет отдать 33,3 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Что касается отдыха за рубежом, россияне выбирают Турцию. Отпуск на курортах этой страны обойдется в 68,4 тысячи рублей с размещением в четырехзвездочном отеле с сервисом "все включено".

По данным туристического сервиса, отдохнуть на курортах России в Новый год собираются 44% пользователей сайта.

Ранее россиян предупредили о некоторых особенностях отелей "все включено" в Египте. По словам экспертов, данное понятие в египетских отелях более расплывчатое, чем в отелях на курортах Турции, поэтому планирующим отпуск следует внимательнее смотреть, какие именно сервисы предлагаются туристам.