Россиянам рассказали о бюджетных направлениях для отдыха на Новый год

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Эксперты определили направления для бюджетного отдыха в новогодние каникулы, сообщает сервис Level.Travel.
По данным специалистов, первое место в рейтинге бюджетных направлений для отпуска на Новый год занял Крым. Неделя в гостевом доме на двоих обойдется там примерно в 16,3 тысячи рублей.
В свою очередь, отдых в Анапе обойдется в 23,8 тысячи рублей. За такую цену туристам предлагают размещение в трехзвездочном отеле.
За поездку в Сочи можно будет отдать 33,3 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.
Что касается отдыха за рубежом, россияне выбирают Турцию. Отпуск на курортах этой страны обойдется в 68,4 тысячи рублей с размещением в четырехзвездочном отеле с сервисом "все включено".
По данным туристического сервиса, отдохнуть на курортах России в Новый год собираются 44% пользователей сайта.
Ранее россиян предупредили о некоторых особенностях отелей "все включено" в Египте. По словам экспертов, данное понятие в египетских отелях более расплывчатое, чем в отелях на курортах Турции, поэтому планирующим отпуск следует внимательнее смотреть, какие именно сервисы предлагаются туристам.
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