Россиян предупредили о некоторых особенностях отелей "все включено" в Египте

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Российских туристов предупредили о некоторых особенностях сервиса "все включено" в отелях Египта, сообщает портал TourDom.
По словам экспертов, понятие "все включено" в египетских отелях более расплывчатое, чем в отелях на курортах Турции, поэтому планирующим отпуск следует внимательнее смотреть, какие именно сервисы предлагаются туристам.
Отмечается, что в Египте меньше отелей класса "премиум", чем в Турции, однако люксовые отели Египта доступны более широкому кругу отдыхающих из-за демократичных цен.
"Отельная база Египта больше ориентирована на средний уровень гостиниц 5* (по количеству объектов размещения), а не люкс, хотя такие гостиницы также имеются и нехватки с размещением в люксовых отелях мы не отмечаем", – рассказали представители компании ANEX Tour.
Туристов, планирующих отдых по сервису "все включено" в Египте, предупредили, что в отелях "люкс" и "премиум" в концепцию питания входит импортное спиртное, в то время как в стандартных 5* и 4* выбор алкогольных напитков достаточно скудный и ограничивается только местными напитками.
Ранее стало известно, что Египетскую визу можно будет оформить электронно. Для этого нужно подать заявление на официальном портале министерства внутренних дел республики и оплатить онлайн консульский сбор – 25 долларов. Документ будет готов через 24 часа.
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