В России изменят правила вывоза детей за границу. Это коснется только тех случаев, когда один из родителей против поездок ребенка с другим, отмечают в МВД.

Сам родитель, запретивший второму выезд за пределы страны, сможет выезжать с этим ребенком. Все спорные моменты будут решаться в суде.

Однако для иностранцев правила другие – выехать с ребенком такой родитель уже не сможет. Всн из-за того, что довольно часто родители-иностранцы вывозят детей за границу, несмотря на запреты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.